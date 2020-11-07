Вслед за Евросоюзом Канада ввела санкции против Белоруссии

Канада ввела санкции против 13 белорусских чиновников. Это произошло вскоре после того, как такое же решение, только против 14 чиновников, принял Европейский Союз.



Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление канадского Министерства иностранных дел.



"В координации с Европейским Союзом Канада сегодня вводит дополнительные санкции в отношении 13 чиновников Белоруссии. Канада и ЕС разделяют серьезные опасения по поводу нынешней ситуации в Белоруссии", - говорится в заявлении.



Глава министерства Франсуа-Филипп Шампань отметил, что "те, кто несет ответственность за репрессии в отношении граждан Белоруссии, столкнутся с усиливающимся давлением благодаря адресным санкциям".



"Несмотря на призывы международного сообщества к Александру Лукашенко положить конец насилию в Белоруссии, его режим продолжает агрессию... Канада будет продолжать оказывать последовательную поддержку белорусскому народу в борьбе за мир", - добавил он.



В заявлении не называются фамилии тех, против кого вводятся санкции.

