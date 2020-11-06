Трамп продолжит добиваться, чтобы "незаконные бюллетени" не учитывались

Действующий президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что намерен продолжить добиваться того, чтобы "незаконные бюллетени" не учитывались при подсчете голосов на выборах.



"Мы считаем, что американский народ заслуживает полной прозрачности при подсчете голосов и утверждении [результатов] выборов, и речь больше не идет о каких-то отдельных выборах. Речь о чистоте всего нашего избирательного процесса", - говорится в заявлении республиканца, распространенном его предвыборным штабом.



"С самого начала мы говорили, что законные бюллетени должны быть подсчитаны, а все незаконные бюллетени не должны считаться, однако на каждом шагу мы встречаем сопротивление этому основополагающему принципу со стороны демократов. Мы продолжим этот процесс через все аспекты закона для обеспечения того, чтобы американский народ был уверен в нашем правительстве. Я никогда не перестану сражаться за вас и нашу страну", - добавил Трамп.



