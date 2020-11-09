Глава Эстонии осудила высказывания министров о выборах в США

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд осудила высказывания лидера входящей в правящую коалицию Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), министра финансов Мартина Хельме и главы МВД Марта Хельме, которые заявили, что президентские выборы в США были сфальсифицированы, и заявила, что созовет совет по государственной обороне для обсуждения этого вопроса.



Мартин Хельме и министр внутренних дел, вице-председатель EKRE Март Хельме в радиопередаче TRE-raadio высказали сомнения в честности президентских выборов в США. Политики заявили, что действующий глава США Дональд Трамп проиграл выборы из-за фальсификаций.



"Сегодняшний выпад министра финансов Эстонской Республики и министра внутренних дел в адрес недавно избранного президента США и выборов в Эстонии является выпадом против демократии и безопасности Эстонии", - написала в воскресенье Кальюлайд в Facebook.



Президент отметила, что два министра решили использовать вес своих слов для нападок на главного союзника Эстонии. "Американский народ избирает своего президента без помощи наших министров, но правительство Эстонии должно защищать наши отношения с союзниками и безопасность. К сожалению, двое членов правительства сегодня подали четкий сигнал, что эти союзнические отношения не представляют для них ценность", - отметила Кальюлайд.



Президент заявила, что ближайшие дни созовет совет по государственной обороне, где будет сформирована четкая позиция по этим вопросам. "По-человечески мне просто грустно и стыдно", - заключила глава государства.

В совет по гособороне входят председатель парламента, премьер-министр, председатель комиссии парламента по гособороне, председатель комиссии по иностранным делам, министр иностранных дел, министр обороны, министр финансов, министр внутренних дел, министр юстиции, министр экономики и инфраструктуры, а также командующий Силами обороны Эстонии.

