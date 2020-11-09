Европейские рынки акций растут на новостях о победе Байдена

Фондовые индексы стран Западной Европы повышаются в понедельник, после того как кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден объявил о своей победе на состоявшихся 3 ноября выборах.



Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:30 мск поднялся на 1,43% и составил 371,63 пункта.



Британский индикатор FTSE 100 вырос на 1,39%, германский DAX - на 1,84%, французский CAC 40 - на 1,59%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 1,93% и 1,64% соответственно.



Официальные результаты выборов пока не объявлены, однако уже понятно, что Байден набрал достаточное количество голосов, чтобы стать новым президентом США. Тем временем, действующий президент США Дональд Трамп не признает поражение, его юристы подали судебные иски в ряде штатов, где, как они утверждают, были допущены нарушения.



Перспектива появления в Белом доме Байдена, который считается центристом в Демократической партии, позитивно воспринимается рынками, пишет MarketWatch. Положительным фактором инвесторы считают и вероятность сохранения расколотого Конгресса: при том, что демократы сохраняют контроль над Палатой представителей, контроль над Сенатом, вероятно, остается у республиканцев. Между тем распределение мест в американском Сенате окончательно определится лишь в январе следующего года, когда пройдут выборы сенаторов от штата Джорджия.



По словам аналитиков, победа Байдена также может содействовать достижению соглашения Великобритании и ЕС об их будущих отношениях после Brexit



Новости о выборах в США отодвинули на второй план ситуацию с распространением коронавируса.



Рост числа заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 окажет негативное влияние на крупнейшие экономики мира в среднесрочной перспективе, предупреждает Goldman Sachs.



Экономисты банка резко ухудшили прогноз роста США в первом квартале 2021 года - до 3,5% с 7% и пересмотрели прогноз ВВП Европы в четвертом квартале 2020 года с роста на 9,1% до падения на 8,7%.



Основной причиной пересмотра краткосрочного прогноза ВВП Европы являются новые ограничения, направленные на сдерживание темпов распространения коронавируса. В свою очередь, ухудшение прогноза роста экономики США связано с потенциальными рисками новых локдаунов.



Статданные, опубликованные в понедельник, показали, что германский экспорт в сентябре вырос по итогам пятого месяца подряд, тогда как импорт незначительно снизился.



Объем экспорта с поправкой на календарные и сезонные факторы увеличился на 2,3% по сравнению с предыдущим месяцем - до 109,8 млрд евро, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis). Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост на 2%.



Объем импорта с поправкой на календарные и сезонные факторы в сентябре уменьшился на 0,1% по сравнению с августом - до 89 млрд евро, при ожидавшемся аналитиками повышении на 2,1%.



Профицит баланса внешней торговли Германии в сентябре составил 20,8 млрд евро по сравнению с 21,2 млрд евро годом ранее.



Акции Taylor Wimpey Plc взлетели в цене на 11,4%, оказавшись в лидерах роста среди компонентов Stoxx Europe 600, после того как британский девелопер сообщил, что его финансовые результаты по итогам года, как ожидается, будут у верхней границы консенсус-прогноза рынка и, вероятно, превзойдут ожидания в следующем году.



Цена бумаг другого представителя отрасли - Hammerson Plc - растет на 9,3%.



Бумаги Infineon Technologies AG дорожают на 2,3%. Германская компания, один из крупнейших в Европе производителей полупроводников, в четвертом квартале 2020 финансового года уменьшила чистую прибыль, но дала оптимистичный прогноз на текущий квартал и фингод.

