Дело экс-министра инфраструктуры передали в суд

Антикоррупционные ведомства передали в суд обвинительный акт в отношении бывшего министра инфраструктуры Владимира Омельяна в деле о незаконных действиях, которые привели к недополучению бюджетом 30,5 млн гривен, сообщила пресс-служба САП в понедельник, 9 ноября.



По версии следствия, в декабре 2017 года Омельян издал приказ об уменьшении всех портовых сборов (кроме маякового) на 20%. Один из этих сборов - административный - является доходной частью госбюджета, и менять его размер могла только Верховная Рада.



В 2018 году из-за уменьшения административного сбора бюджет получил только 173,1 млн гривен вместо ожидаемых 203,5 млн гривен.



Дело будет рассматривать Высший антикоррупционный суд.



Сам Омелян не считает себя виновным.

