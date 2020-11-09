Песков объяснил, почему Путин не поздравил Байдена

Российский президент Владимир Путин поздравит новоизбранного президента США с победой после официального объявления итогов выборов, сообщил в понедельник, 9 ноября, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет Интерфакс.



"Мы считаем корректным дождаться официального подведения итогов состоявшихся выборов", - сказал он.



При этом Пескову напомнили, что четыре года назад Путин практически сразу после объявления предварительных итогов голосования поздравил Дональда Трампа с победой на выборах.



"Разница совершенно очевидна. Вы видите, что там предстоят определенные юридические процедуры, которые были анонсированы действующим президентом. Этим ситуация и отличается. Поэтому мы считаем корректным дождаться все-таки официального объявления", - сказал он, отметив, что четыре года назад не было анонсирования юридического оспаривания итогов выборов.



Вместе с тем, Песков выразил надежду, что с новым президентом США удастся наладить диалог и договориться о нормализации двусторонних отношений.

