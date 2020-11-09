Паломничество к «демократии»

«Смешно смотреть, как беснуются пророссийские и проколомойские каналы в связи с поздравлением Байдена Зеленским», – пишет в своей «телеге» изгой-железнодорожник Сергей Лещенко. Он совершенно прав. Но гораздо смешнее наблюдать, как «соросня» массово достает из архивов свои фоточки с «отцом украинской демократии» Джо Байденом и с откровенной гордостью постит их на своих страничках. И уже, конечно же, просто ржачно видеть, как партнер послицы США Виталик Шабунин в угаре демократии везет виселицу к главе Конституционного суда.



Единственный, кто не попал в украинский «тренд» с поздравлялками, – это Петр Алексеевич. Вот такого от него никто не ожидал. Буквально накануне Порошенко из последних сил удерживался от поздравлений Байдену в эфире одного из очень честных каналов. Молол традиционную чушь про «двухпартийный консенсус относительно поддержки Украины» и требовал срочных поставок «зенитных ракет Patriot». Уже и пост заранее заготовил, и фоточку подобрал, но Зеленский оказался шустрее. Поздравил с заглотом, наглядно продемонстрировав свою ментальную близость с активистами движения BLM. «Сывочолый» в это время наслаждался просмотром оскароносного (в недалеком будущем) киношедевра житомирского режиссера, чье имя история не сохранила, под названием «Атлантида». Прокат кинобестселлера сумеречного гения из Крошни (депрессивный район Житомира) с огромным успехом стартовал во всех кинотеатрах страны. Зачастую в зале было свыше трех зрителей, что позволяло начать шоу. С «гетьманом» количество просмотров значительно возросло: придворные «порохоботы», члены общества анонимных алкоголиков, охрана, адвокаты. Многие от восхищения проблевались от сцен чистой любви двух патриотов на фоне эксгумации жертв массовых захоронений на Донбассе. И вот именно в такой теплой, непринужденной обстановке Петр Алексеевич не успел возглавить славный тренд признания победы «Фейсбука» и «Твиттера».



Гончарук опередил всех, вызвав нестерпимую зависть у коллег по оральной тусовке. Шабунин просто бесится, поскольку именно он должен быть на месте Леши. Но Виталик стал жертвой происков «литовского крыла» грантососов. Узок круг этих людей, они страшно озабочены борьбой за доступ к телу нынешней послицы Кристины Квин. С такими друзьями нельзя щелкать клювом и оголять свой тыл

Паломничество на инаугурацию будет следующим этапом всенародной любви лучших представителей украинской нации к вечно юному Джо. У Порошенко есть шансы глубже и четче проявить свою любовь к американскому консенсусу, чем это сделает Зеленский по совету орального байдениста Лещенко. Но конкуренция в этом деле очень высока

Но расстраиваться не надо. Мне даже страшно представить, что начнется перед инаугурацией «великого друга Украины». Михо Саакашвили торчал двое суток в каких-то кустах, ожидая официальной церемонии восхождения на американский престол Трампа. С Байденом все будет гораздо эпичнее. Очень тонкое чутье проявил экс-премьер с самокатом Леша Гончарук, который продал свои красные стринги и на вырученные деньги купил билет в один конец в Вашингтон. Он уже занял лучшее место в партере и ждет, когда на него снизойдет неописуемая благодать.Вот так, дорогие друзья, и становятся новыми лидерами нации. Надо вовремя оказаться возле гаража одного из бывших послов США в Украине. Кажется, Хербста. Именно там, возле скромной будки, началось обучение Леши таинствам управления европейской страной. В обучении по очереди и группой приняли участие все бывшие главы дипломатических представительств Америки в Украине. Каждый из них передал Гончаруку частичку самобытного знания и свою несгибаемую, несмотря на возраст, веру в двухпартийный консенсус. Сред мужиков затесалась какая-то тетка с бокалом винища, что внесло определенный диссонанс в чисто моногендерную тусовку.Гончарук опередил всех, вызвав нестерпимую зависть у коллег по оральной тусовке. Шабунин просто бесится, поскольку именно он должен быть на месте Леши. Но Виталик стал жертвой происков «литовского крыла» грантососов. Узок круг этих людей, они страшно озабочены борьбой за доступ к телу нынешней послицы Кристины Квин. С такими друзьями нельзя щелкать клювом и оголять свой тыл.Уверен, что дружная команда Петра Алексеевича уже бронирует места в Вашингтон на все рейсы подряд. «Сывочолый» должен сделать все возможное, чтобы его широко заплывшие от переживаний за нацию глаза уловили взгляд нового президента США. Есть, конечно, некоторая опасность того, что «друг Джо» не узнает своего украинского «побратима», с которым они мечтали встречать рассветы и закаты в Миннесоте. Время неумолимо стирает память человеку, который на два года пережил нашего генсека Леонида Ильича. Образно говоря, конечно. Но свой шанс Петр не упустит. Будет сутками сидеть в кустах возле Белого дома вместе с Михо Саакашвили.Сеня Яценюк, вне всякого сомнения, будет допущен к таинству рукоположения Джо одним из первых. У него пропуск-«вездеход», выданный еще Хиллари Клинтон. Бабушка буквально влюбилась в Арсения, выпуклый торс которого в сочетании с буйной растительностью на нижней части лица напоминает ей о бурной молодости в Мичигане. Возможно, это случилось и в Аризоне. Не важно. На всех тусовках, которые организовывал близкий друг и спонсор семейства Клинтон Виктор Пинчук, Хиллари водила Сеню за ручку и представляла в качестве «будущего президента Украины». За это ее неистово ненавидел Петр Алексеевич.У Пинчука, кстати, вовсю кипит работа над приглашением Байдена в Давос. С помощью местных проституток наш трубный олигарх организовал там «украинскую панель», на которой обсуждается роль и место украинской нации в глобальном плане. Ну там хабы, стейк-холдеры и сало, которое лично Пинчук привозит на мероприятие, завернутым в чистую белую тряпочку с инициалами Леонида Даниловича Кучмы. Даже не хочу думать, чем именно служила эта тряпочка в первоначальном, так сказать, виде.Паломничество на инаугурацию будет следующим этапом всенародной любви лучших представителей украинской нации к вечно юному Джо. У Порошенко есть шансы глубже и четче проявить свою любовь к американскому консенсусу, чем это сделает Зеленский по совету орального байдениста Лещенко. Но конкуренция в этом деле очень высока. Главное – отбросить ложный стыд. Надо выкладывать в социальные сети артефакты, к которым прикасался Джо. Их должно быть очень много. Рассчитываю, что Ганна Гопко, о которой все уже забыли, выложит фотку той самой белой блузки, в которой она встречала Байдена в подвале Верховной Рады. Самое время.