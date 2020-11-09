Тихановская определилась чей Крым

Лидер беларуской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что Крым принадлежит Украине. Об этом она сказала в интервью Укринформу, которое было опубликовано в понедельник, 9 ноября. "Моя личная точка зрения – есть международный закон, законодательство. И на основе международного законодательства Крым, конечно, принадлежит Украине", – считает Тихановская.



Комментируя российскую оккупацию части Донбасса, Тихановская заявила, что выступает против любого проявления агрессии.



В то же время, Тихановская подчеркнула, что не может говорить от имени будущего президента Беларуси, который будет избран после падения режима Лукашенко.



"Мы будем такие вопросы решать уже когда мы победим у себя. Я уверена, что у будущего президента будет своя какая-то принципиальная позиция, у белорусского народа", - заявила она.



Что касается поддержки Украины белорусского народа, то лидер оппозиции назвала ее "важной" и "символической".

