Зеленский: принуждение не способствует изучению украинского языка

Президент Владимир Зеленский советует гражданам своей страны, владеющим украинским языком, помочь своим неукраиноязычным друзьям полюбить и выучить государственный язык. "Есть немало граждан, которые по многим причинам не могли и пока не овладели украинским языком. Но буллинг, агрессия, принуждение - точно не будут способствовать его изучению.



Давайте сегодня, в День украинской письменности и языка, сделаем одну полезную вещь. Почти у каждого из нас есть друг, товарищ или коллега, которому не повезло владеть украинским. Станьте для них проводником в этот мир, покажите им сокровище украинского слова, посоветуйте любимого украинского писателя или поэта. Влюбите их в украинский язык!", - написал Зеленский в понедельник в Фейсбуке.



По мнению президента, украинский язык должен быть языком единения, братства, искренности, добра, свободы, уважения и любви друг к другу, поскольку он - самый прекрасный в мире.



Зеленский напомнил, что родился в Кривом Роге в русскоязычной семье и овладел украинским языком уже во взрослом возрасте.



"Есть немало наших граждан, которые с детства слышали материнские колыбельные на другом языке. Которые говорили свои первые слова, учились, признавались в любви на другом языке. Которые в быту общаются на русском, венгерском, крымскотатарском, румынском, армянском, болгарском и многих других языках. Значит ли это, что они не любят или не уважают украинский? Нет. Значит ли это, что они не патриоты Украины? Нет. И, в отличие от политических трибун и студий ток-шоу, в окопах на передовой, среди наших героев, которые с 2014 года защищают Украину, языкового разделения не возникает. Так же как и среди наших врачей, которые сегодня мужественно противодействуют коронавирусу, спасая жизни людей", - отметил президент.



Глава государства поздравил всех с Днем украинской письменности и языка, который отмечается в понедельник.

