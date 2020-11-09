В Украине к среде похолодает

В ближайшие сутки, 10 ноября, погоду в Украине будет определять поле повышенного давления и умеренно теплая воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр. Во вторник по всей стране - без осадков. В западной части ночью и утром туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 4-9° тепла, на Закарпатье до 13°; в южной части страны ночью 3-8° тепла, днем 7-12°. В Киеве во вторник без осадков; температура ночью 3-5° тепла, днем 7-9°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 10 ноября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 19,6 градусов тепла в 2010 году, а самая низкая ночью на отметке 12,2 градусов тепла в 1897 году.



В среду, 11 ноября, также без осадков, по всей стране, кроме восточной части, ночью и утром туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.



Температура ночью от 3° тепла до 3° мороза, в Закарпатской и Одесской областях 1-6° тепла; днем в западных, центральных областях и южной части 4-9° тепла, на остальной территории 1-6 тепла.



В Киеве 11 ноября без осадков, ночью и утром туман. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 3-5°.

