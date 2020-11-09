Кулеба объяснил, чего Украина ждет от России по плану мира на Донбассе

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что мирный план по Донбассу может вызвать споры между Украиной и Россией. Эти споры в единое целое должны свести представители ОБСЕ.



Об этом Кулеба заявил в эфире "Украина 24".



По его словам, Российская Федерация хочет максимально затянуть процесс урегулирования конфликта и деоккупации территории и получить свои бонусы.



"Я могу предположить, что у них будет множество вопросов к этому плану действий", - сказал Кулеба.



Также министр добавил, что украинская сторона в Трехсторонней контактной группе стала более активной.



"С избранием президента Зеленского Украина изменила стратегию поведения в Трехсторонней контактной группе и стала проактивной, начала выдвигать новые инициативы и задавать темп дискуссий. Не отбиваться, а задавать темп, давить. План действий - это очередной элемент этой политики, то есть новая инициатива, новые предложения", - заявил Кулеба.



Министр добавил, что Украине выгоднее, чтобы Россия обсуждала украинские предложения, а не навязывали свои.

