Кулеба объяснил, чего Украина ждет от России по плану мира на Донбассе

Кулеба объяснил, чего Украина ждет от России по плану мира на Донбассе

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что мирный план по Донбассу может вызвать споры между Украиной и Россией. Эти споры в единое целое должны свести представители ОБСЕ.

Об этом Кулеба заявил в эфире "Украина 24".

По его словам, Российская Федерация хочет максимально затянуть процесс урегулирования конфликта и деоккупации территории и получить свои бонусы.

"Я могу предположить, что у них будет множество вопросов к этому плану действий", - сказал Кулеба.

Также министр добавил, что украинская сторона в Трехсторонней контактной группе стала более активной.

"С избранием президента Зеленского Украина изменила стратегию поведения в Трехсторонней контактной группе и стала проактивной, начала выдвигать новые инициативы и задавать темп дискуссий. Не отбиваться, а задавать темп, давить. План действий - это очередной элемент этой политики, то есть новая инициатива, новые предложения", - заявил Кулеба.

Министр добавил, что Украине выгоднее, чтобы Россия обсуждала украинские предложения, а не навязывали свои.