Угловые диваны: правильно выбираем мягкую мебель

Угловые диваны используют для обустройства просторных холлов, зала, гостиных, кухонь в жилых домах и квартирах. Подходит мебель для общественных мест, приемных, кабинетов, вестибюлей, гостиничных номеров, офисов компаний. От внешнего вида и качества продукции зависит долговечность продукции, комфорт пользователей, общее впечатление от обстановки в комнате.

Чтобы выбрать угловые диваны, рекомендовано оценить механизм трансформации, материал, выбранный для обивки, конструктивные особенности мягкой мебели.

Конструкция

Продукцию группируют по конструктивным особенностям:

на модульную. Выбирают для обустройства современных и функциональных интерьеров. Особенность системы в том, что она состоит из нескольких элементов – модулей. Их можно двигать, менять местами переставлять в другую комнату или приставлять к другим предметам интерьера, ставить в центре или около окна;



с фиксированными элементами. Подходит для просторных и небольших помещений, где необходимо не только оформить пространство, но и выделить основное (дополнительное) спальное место.

Обращают внимание на расположение угла. Оно может быть универсальным, когда обе боковинки одинакового размера. Некоторые модели предложены только с левым или правым углом. При трансформации такие элементы образуют одно большое спальное место.



Механизмы трансформации

Практически вся предложенная продукция может быть транспортирована в единое спальное место. Чаще всего мягкую мебель оснащают такими механизмами трансформации:

«Дельфин». Самый популярный и удобный в эксплуатации. Для преобразования в кровать необходимо потянуть за специальный ремешок, который расположен под сиденьем. Выдвинутый вперед элемент поднимают вверх и фиксируют в таком положении. После таких манипуляций можно получить большое спальное место, крепкое ложе для отдыха.



«Еврокнижка». Простой и надежный механизм, который предполагает выдвижение вперед сиденья, на которое опустят спинку дивана. Угловая сторона становится изголовьем спального места.



«Аккордеон». В нижней части сиденья расположен крепкий ремешок, за который можно потянуть, чтобы разложить диван. После таких манипуляций можно получить просторное спальное место для комфортного сна.

Дополнительно предложены диваны с другими механизмами трансформации – американской и французской раскладушкой.

Материал

Для обивки каркаса и наполнителя используют прочные, крепкие ткани с разными принтами и рисунками. Чаще всего в продаже диваны с обивкой:

из флока,



велюра,



рогожки,



шенилла,



жаккарда,



вельвета и пр.

Эффектно смотрятся кожаные диваны, но часто такую продукцию выбирают для общественных мест и офисов. Подходит она и для оформления дивана, который используют для обустройства интерьера в стиле лофт, хай-тек и пр. Все указанные ткани практичные и крепкие, износостойкие и долговечные. Их можно очистить от пятен, загрязнений, пыли.

Для производства каркаса используют крепкую древесину, ударопрочный пластик или сталь.