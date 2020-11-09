Украина направила запрос Бразилии относительно покупки вакцины

Посольство Украины в Бразилии направило запрос о перспективах экспорта вакцины от коронавируса в соответствующие институты Бразилии. Об этом идет речь в письме посла Украины в Бразилии в украинский Минздрав, обнародованное в понедельник, 9 ноября изданием ЛБ.



"Посольство предупреждает правительство Украины, в первую очередь Бразилия будет удовлетворять потребности внутреннего рынка, который составляет более 210 млн человек. И подчеркивает, что Бразилия не является производителем вакцин, а только тестирует их и закупает смеси для дальнейшего производства в стране", - говорится в сообщении.



В документе отмечается, что по состоянию на конец сентября в Бразилии на третьем этапе испытаний наиболее перспективными считались несколько вакцин. В их числе - разработка AstraZeneca и Оксфордского университета ChAdOx1 nCoV-19, вакцина китайской компании Coronavac, препарат немецкой компании BioTech и американской Phizer BNT162b2, разработка американской компании Jassen-Cilag. Кроме того, подписано соглашение о проведении исследований по российской вакцине Sputnik-V.

