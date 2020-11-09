Кернес отказался от депутатства в Харьковском горсовете

Избранный городским головой Харькова Геннадий Кернес отказался от мандата депутата Харьковского городского совета.



Соответствующее постановление размещено на сайте Харьковского городского совета, передает Укринформ.



Согласно документу, в Харьковскую городскую территориальную избирательную комиссию поступило заявление "об отказе от депутатского мандата городского совета" от Кернеса, избранного депутатом Харьковского городского совета 25 октября.



Рассмотрев заявление, Харьковская городская ТИК постановила признать Кернеса таким, который не получил мандата депутата горсовета.



В то же время комиссия вместо Кернеса признала избранным депутатом Харьковского городского совета от партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков" Илону Хачатурян, которая сейчас работает заместителем руководителя аппарата Харьковской ОГА - начальником управления обеспечения деятельности руководства ХОГА.



Как сообщал Укринформ, на выборах 25 октября Кернеса в третий раз избрали мэром Харькова. Он получил 60,34% голосов избирателей.



При этом Кернес до сих пор лечится в берлинской клинике "Шарите". В частности, его 17 сентября после диагностирования COVID-19 и двустороннего воспаления легких доставили самолетом в Германию в связи с ухудшением состояния здоровья.



В то же время 5 ноября первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что Кернес вернется в город до 20 декабря: "По правилам, именно до этого дня мы должны провести первую сессию нового горсовета. Кернес проведет ее сам, других сценариев не может быть".



По результатам выборов в Харьковский городской совет "Блок Кернеса - Успешный Харьков!" также получил больше всего мест в горсовете - 34.

