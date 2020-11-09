За месяц госпитализации с COVID выросли на 80%

В октябре количество госпитализированных с коронавирусом выросло почти на 80% по сравнению с сентябрем, сообщает в понедельник, 9 ноября, Нацслужба здоровья.



Всего за месяц были госпитализированы 51082 пациента.



"Из общего количества пролеченных пациентов в октябре 55% были подключены к источнику кислорода, 9,5 тыс лечились в отделении интенсивной терапии, а более 4 тыс. пациентов были подключены к аппарату ИВЛ", - сообщили в службе.



В то же время отмечается, что доля госпитализированных пациентов, нуждающихся в помощи в условиях интенсивной терапии, остается стабильной и составляет около 17%.

