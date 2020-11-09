Министр финансов заболел коронавирусом

Глава Минифна Сергей Марченко заболел коронавирусом. Об этом сообщила нардеп, член налогового комитета Верховной Рады Ирина Верещук в комментарии организации АвтоЕвроСила.



"Мы обратились к министру финансов. Выяснилось, что он заболел COVID и сегодня на больничном. Однако я имела с ним разговор по телефону, мы проговорили все щекотливые моменты", - сказала она.



Сегодня налоговый комитет рассматривал восемь законопроектив о доступном растаможивания "евроблях", но не поддержал ни одного. Вместо этого решили создать рабочую группу для наработки единого законопроекту на базе уже зарегистрированных.

