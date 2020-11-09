Эрдоган назвал условие прекращения боевых действий в Карабахе

Боевые действия в зоне нагорно-карабахского конфликта будут продолжаться до освобождения всех азербайджанских земель от оккупации, уверен президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит агентство Anadolu.



«С освобождением Шуши от оккупации наша радость и надежды многократно возросли. Флаг борьбы не опустится вплоть до освобождения от оккупации всего Нагорного Карабаха», – подчеркнул Эрдоган.



Ранее пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян признал переход под контроль Азебрайджана города Шуша, через который проходит дорога, связывающая столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики с Арменией.



27 сентября минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».



В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.



В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

