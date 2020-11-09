В "СН" рассказали, когда обнародуют результаты опроса от Зеленского

В "Слуге народа" после обнародования официальных результатов местных выборов обещают огласить данные исследования "5 вопросов от президента". Об этом говорится в заявлении партии, обнародованном в социальной сети Facebook.



«Окончательные результаты исследования «5 вопросов от президента» уже подсчитаны. Мы презентуем их в ближайшее время, после обнародования официальных результатов местных выборов»,- пообещали в политсиле.



При этом там призвали всех медийщиков «и особенно тех, которые уже неоднократно попадались на распространении фейков, стать более ответственными». "Пожалуйста, проверяйте информацию и не превращайтесь в машины для вбросов лжи и отработки агитационных интересов отдельных партий», - заявили в «СН».



Комментируя распространенные в соцсетях и СМИ фотографии, где на свалке есть пакеты анкет, которые якобы использовались в опросе, в партии отмечают: «О якобы уничтоженных анкетах по опросу «5 вопросов от Президента». Они не были бланками строгой отчетности и печатались с запасом. Возможно, на "сенсационных" фотографиях в Facebook есть именно такие, лишние бланки. Ведь на фотографиях четко не видно, что это заполненные анкеты из этого опроса".



При этом в «Слуге народа» отмечают, что во время выборов президента США жители некоторых штатов также параллельно решали и вопросы, важные для общественной жизни, в частности, о налогах и трудовых отношениях, увеличении финансирования на определенные нужды, легализации каннабиса и по абортам.

