В сеть утекли подробности о приквеле «Игры престолов»

Приквел «Игры престолов», сериал «Дом дракона» будет рассказывать об одной из крупнейших войн во вселенной «Игры престолов».



Как выяснили авторы блога Recapped, создатели сериала уже начали кастинг и ищут актрис на роли Рейниры Таргариен и Алисенты Хайтауэр — дочери и жены Визериса I Таргариена соответственно. Героини были основными действующими лицами в кровопролитной гражданской войне между двумя ветвями дома Таргариенов, известной как «Танец драконов».



По данным Recapped, сериал начнут снимать уже в 2021 году. Информацию о кастинге подтверждают источники Polygon и Entertainment Weekly. Журналисты сообщили, что источники тоже указывают им на то, что в основу сериала ляжет именно «Танец драконов».



События «Танца драконов» происходят за 170 лет до начала основных событий «Игры престолов». Сюжет восходит к правлению короля Визериса I, который был женат дважды, но своей наследницей выбрал дочь от первого брака — принцессу Рейниру Таргариен, которая должна была стать первой правящей королевой Вестероса. Однако это не входило в планы амбициозной жены Визериса Алисенты Хайтауэр, которая хотела посадить на престол своего сына Эйгона.



Приквел «Дом дракона» был анонсирован в октябре 2019 года. Его действие также будет происходить в вымышленной вселенной «Игры престолов». Созданием сериала занимаются телеканал HBO и режиссер Мигель Сапочник.



Ранее HBO также планировал выпустить сериал-приквел «Долгая ночь» с Наоми Уоттс. Однако после одного пилотного эпизода проект был закрыт.





