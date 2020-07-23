Полтавский "угонщик" назвал главное требование

Злоумышленник, который в Полтаве угрожая гранатой взял в заложники полицейского, главным своим требованием просит не сажать его в тюрьму, сообщил в четверг, 23 июля, пресс-секретарь полиции Полтавской области Роман Гришин. "Он просит отпустить его. Его задерживали на угоне автомобиля, а теперь еще и взятие заложника. Хочет, чтобы мы его отпустили и не преследовали",- сказал Гришин.

Ранее стало известно, что преступником является Скрипник Роман. Ранее был осужден за хранение и сбыт наркотиков, а также за кражу. Также участвовал в АТО.



По словам Гришина, захватчик движется по проселочным дорогам в пригороде Полтавы.