Лукашенко пригрозил выдворением из Беларуси СМИ, которые "зовут на майданы"

Лукашенко пригрозил выдворением из Беларуси СМИ, которые "зовут на майданы"

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал выдворять из страны представителей иностранных СМИ за призывы к беспорядкам.

"Да и в правительстве у нас, министерстве иностранных дел все сидят, ждут команды президента. Что это за отношение к стране? BBC, "Свобода", "Свободная Европа" и так далее, стримы эти... Я уже не говорю о тенденциозе, они же призывают к массовым беспорядкам. Почему вы это терпите? Вы же их аккредитовали здесь", - заявил Лукашенко на совещании в четверг.

Согласно сообщению госагентства "БелТА", Лукашенко призвал принимать в подобных случаях меры. "Не надо ждать никакого конца электоральной кампании. Выдворяйте отсюда, если они (иноСМИ) не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы", - потребовал президент.