Лукашенко пригрозил выдворением из Беларуси СМИ, которые "зовут на майданы"

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал выдворять из страны представителей иностранных СМИ за призывы к беспорядкам.



"Да и в правительстве у нас, министерстве иностранных дел все сидят, ждут команды президента. Что это за отношение к стране? BBC, "Свобода", "Свободная Европа" и так далее, стримы эти... Я уже не говорю о тенденциозе, они же призывают к массовым беспорядкам. Почему вы это терпите? Вы же их аккредитовали здесь", - заявил Лукашенко на совещании в четверг.



Согласно сообщению госагентства "БелТА", Лукашенко призвал принимать в подобных случаях меры. "Не надо ждать никакого конца электоральной кампании. Выдворяйте отсюда, если они (иноСМИ) не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы", - потребовал президент.

