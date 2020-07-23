Тhe fault in our stars

«Виноваты звезды» на английском – книга, которая молниеносно стала мировым бестселлером (по версии Publishers Weekly 2013, 2014). Уже через два года после выпуска первого экземпляра, по ее мотивам был снят одноименный фильм. Его успех превзошел все ожидания.

Автором «Тhe fault in our stars» является американский писатель, лауреат литературных премий Джон Грин (John Green). Это произведение самое трогательное из всех его работ. Роман был создан благодаря его личному опыту работы с тяжелобольными людьми и познаний об их жизненной психологии.

Кому будет интересен этот роман?

Книгу «Тhe fault in our stars» купить можно не только для подростка, но и более взрослому читателю. Сюжетная линия построена таким образом, что вовлекает с первых строк даже самых требовательных читателей.

Существует множество произведений о людях, которые больны раком. Они пропитаны болью, жертвенностью и юношеским максимализмом. Этого нет в книге «Виноваты звезды».

На английском языке произведение читать еще интереснее, ведь Вы сможете не только расширить свой словарный запас медицинской терминологией, а и усовершенствовать знания о психологии отношений. С пользой и удовольствием погрузиться в совершенно свежий, яркий и захватывающий сюжет, можно благодаря новаторскому подходу Джона Грина к основной теме. Он не спекулирует болезнью и не давит на жалость, что превращает произведение на учебник про любовь к жизни, о ценности каждого ее момента.

«Давай «хорошо» будет нашим «навсегда»?»

Взрывные и бунтующие подростки бросают вызов судьбе и живут нормальной полной жизнью, насколько это возможно. Они не сдаются, несмотря ни на что. А ведь этот трудный возраст наполнен будоражащими чувствами радости и злости, любви и ревности, непонимания и непосредственности.

Главная героиня романа - девушка по имени Хейзел. Она обладает сильным характером и борется не только с тяжелой болезнью (лишена возможности самостоятельно дышать), а и с обычными проблемами. Из-за депрессивного состояния и непонимания со стороны родителей, она посещает группу поддержки детей больных раком. Где встречает новых друзей и свою первую любовь. Дети не отказываются от своих чувств, хотя знают об их недолговечности. Можно прочесть “Виноваты звезды” на английском языке или на любом другом, на котором легче воспринимать информацию.

Создается впечатление, что рак заставляет взрослеть детские души. И вот перед Вами осознанные «взрослые», которые способны многому научить. Герои романа не бояться смерти и физических увечий. Их не пугает будущее, они переживают за ценности в настоящем времени:

любовь;

дружбу;

верность;

преданность;

важность воспоминаний о человеке.

Саркастичные диалоги разряжают напряженный сюжет уникальной и восхитительной историей. А философские фразы побуждают к размышлениям.

Также в книге раскрыта тема переживаний взрослых, которым тяжело смотреть, как уходят невинные дети.

В нашем магазине представлена литература на иностранных языках. «Виноваты звезды» - книга на английском, на языке оригинала. После ее прочтения, Вы обязательно пересмотрите свои жизненные взгляды. Эта притягательная история найдет отклик в душе каждого. Вы точно не останетесь равнодушными. Неимоверная история о важном обладает позитивным послевкусием, наполнить Вас верой и храбростью для покорения новых вершин.

«Тhe fault in our stars» купить книгу по выгодной цене можно в нашем интернет-магазине British book с доставкой по всей Украине.