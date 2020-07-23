Louis Vuitton придумал серьги для любителей AirPods

Дизайнеры французского модного дома Louis Vuitton придумали серьги для любителей наушников. Фотографию изделия публикует портал Hypebeast.



В ассортименте люксового бренда появился аксессуар, который крепится на беспроводные наушники AirPods. Золотистые серьги выполнены в виде двух цепочек с прикрепленными на них кулонами в форме монограммы марки. Отмечается, что изделие будет выпускаться разной длины.



По информации издания, стоимость названного украшения, которое поступит в продажу в текущем месяце, составит 350 долларов.

