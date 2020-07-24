Суд Вены приговорил боевика из Чечни к 10 годам тюрьмы за терроризм и атаки на военных РФ

Земельный суд Вены по уголовным делам признал в четверг 32-летнего выходца из Чечни виновным в боевых действиях на стороне террористической организации "Имарат Кавказ" (запрещена в РФ), подготовке нападения на российских военнослужащих, повлекшего гибель четырех солдат, приговорив его к 10 годам тюремного заключения. Об этом сообщило со ссылкой на суд Австрийское агентство печати.



Приговор еще не вступил в законную силу. Сторона защиты намерена обжаловать решение.



Австрийская прокуратура обвиняла подсудимого в участии в террористической организации в период с 2008 по 2013 год и попытке массового убийства посредством террористической атаки. Согласно обвинению, подсудимый был причастен к нападению на российское спецподразделение в 2014 году, при котором погибли четверо военнослужащих. В России против него также ведется следствие с 2010 года, отметило Австрийское агентство печати.



Как отмечается, 32-летний подсудимый в сентябре 2013 года получил осколочные ранения рук и лица от взрыва мины. Родственники доставили его в Ингушетию, откуда он тайным путем был переправлен в Австрию. В июле 2017 года он подал прошение на предоставление убежища. Правоохранительные органы Австрии арестовали этого мужчину после получения сведений о том, что он на протяжении многих лет принимал участие в деятельности террористической организации Доку Умарова (ликвидирован осенью 2013 года).

