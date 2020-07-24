Rolling Stones выпустили потерянную ранее песню

Группа Rolling Stones выпустила потерянную ранее песню под названием Scarlet. Трек появился на официальном YouTube-канале коллектива.



Отмечается, что композиция была записана еще в далеком 1974 году. Вместе с участниками группы в записи участвовал гитарист Led Zeppelin Джимми Пейджа, сообщает Reuters.



Мик Джаггер отметил, что он помнит, как трек записывали в подвальной студии Ронни Вуда вместе с Джимми Пейджем и Китом Ричардсом.



Сам гитарист Led Zeppelin отметил, что редко играл с кем-то кроме своего коллектива, и также помнит запись данного трека.



Накануне публикации новой версии песни, Пейдж встречался с Джаггером и назвал запись “великолепной и солидной”.





