Дипломатическая война

Закрытие Вашингтоном китайского консульства в Хьюстоне вводит новую конфликтную ситуацию в отношениях США и Китая, но её последствия будут зависеть от политической риторики США и того, как они обоснуют свой шаг, а также от того, ответит ли Пекин соразмерно или пойдет на обострение. 21 июля правительство США дало Китаю 72 часа на закрытие консульства в Хьюстоне, штат Техас.

В качестве причины Госдепартамент сослался на повторяющиеся нарушения консульством американского суверенитета, — включая шпионаж и операции по линии разложенческой работы.



В последние годы официальные лица США уже выражали озабоченность тем, что Китай использует свое посольство в Вашингтоне, округ Колумбия, а также пять других консульств в США для шпионажа и операций политического влияния. В частности, сообщается, что консульство в Хьюстоне несколько лет находилось под пристальным вниманием ФБР из-за предполагаемого присутствия китайских офицеров разведки.



Помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэвид Стилуэлл (David Stilwell) назвал консульство Хьюстона ключевым центром участившихся за последние полгода краж научных данных из США. Он добавил, что генеральный консул Китая в Хьюстоне и два других дипломата были недавно задержаны с поддельными документами для сопровождения китайских путешественников на чартерный рейс в Хьюстоне.



Закрытие консульства последовало за обвинением, предъявленным 21 июля Министерством юстиции США двум гражданам Китая по подозрению в незаконной хакерской деятельности по заказу государства на протяжении последнего десятилетия. Хакеры обвиняются в том, что по заказу Министерства государственной безопасности Китая пытались выкрасть из США данные о разрабатываемой вакцине против covid-19. Ранее они предположительно взламывали американских оборонных подрядчиков, связанных с обнаружением химического оружия и лазерных, микроволновых и спутниковых технологий, а также китайских активистов, включая гонконгских активистов и духовных лидеров.



Мотивация американского шага



Дальнейшие подробности покажут, вписывается ли этот шаг в стратегию Белого дома оказывать на Китай давление, но не прерывать при этом первую фазу торгового соглашения между двумя странами. Если станет очевидно, что США закрыли консульство в ответ на непосредственную угрозу безопасности, это будет говорить о продолжении взвешенного подхода администрации к угрозам Китая последних месяцев. Однако, если этот шаг не связан с вопиющей деятельностью консульства, это может быть признаком того, что Белый дом занимает более агрессивную позицию против Пекина в преддверии ноябрьских выборов.



14 июля президент США Дональд Трамп подписал Акт об автономии Гонконга, который открывает путь санкциям против китайских и гонконгских чиновников. Но утечки данных говорят о том, что Белый дом принимать безотлагательные меры не желает, чтобы защитить свои торговые соглашения с Пекином. Администрация Трампа также отложила планы ударить по привязке гонконгского доллара к доллару США из-за опасений вокруг торговой сделки и экономических интересов Вашингтона.



Первое в истории США несогласие с определенными морскими претензиями Китая в Южно-Китайском море тоже тщательно обошло китайские красные линии. Несмотря на весь резонанс, громкое заявление Госдепартамента от 13 июля не подразумевает ни военных действий США, ни официального признания претензий китайских противников.



В последние месяцы США и Китай приняли целую череду зеркальных мер против журналистов. В мае Вашингтон ввел ограничения против представителей китайских государственных СМИ, что вызвало ответные действия против американских СМИ в Китае. При этом обе стороны тщательно избегают эскалации.



Диапазон китайского возмездия



Китай может использовать целый ряд ответных мер, начиная от зеркальных мер против миссий США в Китае и заканчивая более агрессивными эскалационными действиями, которые спровоцируют дальнейший ответ США. Китайский МИД уже обвинил США как в нарушении двустороннего консульского соглашения между странами, так и в давнем преследовании китайского дипломатического персонала и студентов. Министерство также сообщило, что США в течение прошлого года дважды вводили ограничения против дипломатического персонала и вскрывали дипломатическую почту без разрешения, конфискуя предметы.



Последствия закрытия консульства будут зависеть от обоснованности решения Вашингтона, а также от того, ответит ли Пекин соразмерно или пойдет на обострение.



По сообщениям, Пекин в отместку рассматривает вопрос о закрытии консульства США в Ухане, хотя в опросе читателей, проведенном 22 июля китайским государственным таблоидом «Глобал таймс» (Global Times) большинство проголосовало за закрытие консульств США в Гонконге и Макао (расположенного также в Гонконге). Однако на фоне и без того высокой напряженности из-за противоречивого закона о безопасности Гонконга нападки Пекина на любое из консульств Гонконга могут стать самым решительным действием со стороны Китая и грозят вызвать резкую эскалацию напряженности и, возможно, конец первого этапа торговой сделки. Учитывая риск дальнейшего ответного удара США, Китай, вероятнее всего, предпримет более взвешенный ответ.



На противоположном крае эскалационного спектра находится потенциальное закрытие консульства США в Ухане или Чэнду, — которые по своему значению соотносятся с Вашингтоном примерно так же, как консульство в Хьюстоне — с Пекином.



В рамках ответных действий среднего масштаба Китай сможет закрыть консульство США в Шеньяне (что будет препятствовать работе Вашингтона с Северной Кореей) либо ограничить возвращение американского дипломатического персонала в Китай после эвакуации из-за covid-19 (это можно будет сделать менее явно, через соответствующие административные барьеры).



На более высоком уровне возможно закрытие консульства США в Шанхае или Гуанчжоу, — которые необходимы для работы финансовых и технологических компаний США в Китае.

