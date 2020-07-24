Широкий ассортимент оптических товаров и услуг

Широкий ассортимент оптики представлен в ТРЦ Караван, расположенном в Харькове. Специализированный магазин полного сервисного обслуживания предлагает только качественную оптическую продукцию и оказывает услуги по диагностике зрения.

Оптическая продукция от лучших мировых брендов уже в Украине!

В магазине оптики можно подобрать оправы от недорогих брендов и престижных марок. Отличаются изделия функциональными возможностями, формами и стилевыми направлениями. Специализированные магазины оптики в Харькове предлагают классические, авангардные и выполненные из высокотехнологичного материала модели. На всю продукцию предоставляются сертификаты качества и гарантии. CEO-V, Ray-Ban, Enni Marco, Baldinini, Hally&Son, Iceberg и другие мировые марки есть в наличии.

Не секрет что очки состоят из двух частей: линзы и оправа. В каталоге магазина есть:

высокоиндексные,



офисные,



солнцезащитные,



фотохромные,



прогрессивные,



спортивные модели.

Если речь идет об оптических линзах, то покупать их нужно только в специализированных магазинах оптики. Подобрать дизайн линз, соответствующий индивидуальным запросам и рецепту, помогут грамотные консультанты. Кроме того, стоит обратить внимание на изделия, предназначенные для носки во время вождения или работы за компьютером.

Именитые производители Cooper Vision, Ciba Vision (Alcon), Zeiss (Wolk), Pegavision, OK Vision предлагают свою контактную продукцию, людям, ведущим активный образ жизни.

Проверяем зрение на месте: как подобрать идеальные очки

В магазине оптики клиент может проверить свое зрение. В офтальмологическом кабинете ведут прием частный прием врачи-офтальмологи, которые подберут рецепт на линзы. Чтобы просто проверить здоровье своих глаз, можно пройти специальный скрининг-тест. Врач не только поможет подобрать очки, но и даст дельный совет по уходу за изделием.

Ремонт, тонировка и сборка очков проводятся в мастерских. В своей работе мастера используют надежное оборудование, стоимость работы будет зависет от поломки. На все очки магазины оптики дают гарантию до года. Начиная с 6-ти летнего возраста можно подобрать ночные линзы. Чтобы днем хорошо видеть, человек ночь должен спать в специальных ОК-линзах. Чтобы узнать больше об этих ортокералогических линзах, стоит посетить магазин оптики и пройти консультацию у врача-офтальмолога.