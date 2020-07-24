На учениях Sea Breeze пострадал американский моряк

На международных учениях Sea Breeze-2020 в Черном море получил травму американский военный моряк. Его эвакуировали самолетом на военно-морскую базу США в Италии. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на администрацию аэропорта Одесса в пятницу, 24 июля.



"Вечером 23 июля в аэропорту приземлился американский транспортный самолет Boeing C-40 Clipper, на борт которого подняли военного моряка, доставленного машиной скорой помощи из Военно-медицинского клинического центра Южного региона. После этого самолет взял курс на военный аэропорт Сигонелла на итальянском острове Сицилия", – говорится в сообщении.



Как уточнили в клиническом центре, американскому моряку, получившему травмы во время учений на корабле США, была оказана экстренная медицинская помощь.

