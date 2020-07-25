Украина размещает евроблигации-2033 на $2 млрд. под 7,25%

Украина объявила о прайсинге новых 12-летних еврооблигаций с погашением в 2033 году на сумму $2 млрд, номинированных в долларах США: доходность размещения – 7,25%, купонная ставка – 7,253%. "Ожидается, что новому выпуску будут присвоены рейтинги "B" рейтинговыми агентствами Standard&Poor's и Fitch. Расчеты по новому выпуску должны состояться 30 июля", - сообщил Минфин в пятницу.

Ведомство также напомнило, что частично поступления от нового выпуска будут использованы для выкупа еврооблигаций с погашением в 2021-м и 2022 годах и номинальной доходностью 7,75% годовых на общую сумму $846,15 млн.



"Несмотря на сложные времена для развивающихся стран, Украина продолжает реализовывать свою стратегию управления долгом, осуществляя активные операции по управлению государственным долгом для снижения рисков рефинансирования. В то же время эта транзакция дополняет наши усилия по максимизации объема льготного финансирования, доступного Украине, для обеспечения достаточного запаса ликвидности в текущих условиях", - приводится в сообщении комментарий главы Минфина Сергея Марченко.



Как сообщалось, организаторами сделки выступают Goldman Sachs и J.P. Morgan. Первый купон будет выплачен в марте 2021 года.



Это была вторая за месяц попытка Украины выкупить еврооблигации-2021 и 2022 гг. и разместить новые долларовые евробонды. Предыдущее размещение еврооблигаций Украины проходило 1 июля, инвесторам был предложен 12-летний выпуск. Итоговый объем размещения должен был составить $1,75 млрд, доходность по итогам сбора заявок была определена на уровне 7,3%.



Однако эта сделка была отменена в последний момент на фоне скандальной отставки главы Нацбанка страны. Но со второй попытки Украине удалось занять больше и по более низкой ставке.



"Новый" спрос (то есть без учета предъявленных к выкупу бумаг) на евробонды Украины, по данным источников, составил более $6,3 млрд, в начале июля он был чуть выше, но в целом сопоставим $7,5 млрд.

