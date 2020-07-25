Нацбанк продал для поддержки гривны почти $350 млн.

Национальный банк Украины в течение рабочей недели 20-24 июля продал на межбанковском валютном рынке $347,8 млн для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний, тогда как неделей ранее регулятор не выходил на рынок с интервенциями впервые с сентября 2018 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ в пятницу, 24 июля.



Указано, что на этой неделе центробанк на межбанке только продавал валюту и провел все интервенции по единому курсу.



В целом с начала года НБУ купил в резервы $3,977 млрд, а продал $3,292 млрд. Таким образом, чистая покупка валюты регулятором составила $685 млн.



При этом в марте НБУ израсходовал на поддержку гривны рекордные $2,2 млрд, тогда как в апреле купил $723,3 млн, продал – $44,5 млн, в мае купил $660,6 млн, а за июнь и первую неделю июля купил $1,155 млрд и продал $150,9 млн грн.

