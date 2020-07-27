Неврологи узнали, что может привести к развитию деменции

Университеты Фудань и Циндао, сообщает Xinhua, показали: люди, ложащиеся спать примерно в 22:00 и спящие около 6-7 часов, имеют сниженный риск развития болезни Альцгеймера. Выводы были сделаны по итогу исследования 736 человек в возрасте 40-88 лет. Эксперты измеряли уровень бета-амилоидного белка (маркер заболевания) в спинномозговой жидкости участников исследования. Также фиксировались данные о качестве сна и привычках.



Оказалось, у тех, кто спит менее четырех часов или более 10 часов ночью, уровень отложения бета-амилоидного белка был выше. А у людей, которые ложатся спать около 22:00 и спят примерно по 6-7 часов, фиксировался самый низкий уровень отложения бета-амилоидного белка. Между тем, женщины-участницы исследования, которые сообщили о повышенной дневной сонливости, также имели более высокий уровень отложений токсичного белка.



Кстати, ранее проводившиеся исследования показали: всего одной ночи без сна достаточно, чтобы спровоцировать всплеск в концентрации тау-белка, вызывающего развитие болезни Альцгеймера. Было проведено исследование с привлечением здоровых добровольцев в возрасте примерно 20 лет.



Два дня и одну ночь добровольцы проводили в лаборатории. При этом 50% из них не давали спать ночью. Ученые забирали кровь на анализ, чтобы проследить за изменениями в теле добровольцев. Оказалось, у группы людей, бодрствовавших ночью, подскакивала концентрация тау-белка на 17%. Этот белок, накапливаясь в головном мозге, формирует отложения, которые мешают работе нейронов и убивают их в итоге.



Во время сна тело вымывает отложения тау-белка из мозга. При отсутствии сна нормальное очищение невозможно. Ученые подчеркивают: накопление белковых отложений начинается за несколько десятков лет до появления первых тревожных симптомов вроде потери памяти.

