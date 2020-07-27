Белорусского оппозиционера Тихановского внесли в базу "Миротворца"

Видеоблогер Сергей Тихановский, муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, попал в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец".



"Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками", - говорится в карточке Тихановского на сайте "Миротворец".



Председателя Мюнхенской конференции внесли в базу сайта "Миротворец"

Ранее Тихановский планировал участвовать в выборах президента Белоруссии, которые пройдут 9 августа, однако не смог зарегистрировать в ЦИК инициативную группу для своего выдвижения, поскольку отбывал административный арест и не мог лично подписать необходимые документы. Однако инициативную группу зарегистрировала его жена.



Тихановский и ряд его сторонников содержатся под стражей с конца мая. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье "организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок" из-за инцидента на пикете в Гродно, где произошла потасовка с двумя сотрудниками милиции. Кроме того, 16 июня правозащитный центр "Весна" сообщил, что в отношении Тихановского возбуждено еще одно уголовное дело – за воспрепятствование проведению выборов.



В июле Тихановский также получил 15 суток административного ареста за неподчинение сотрудникам милиции в Гродно 29 мая. За время нахождения в СИЗО видеоблогер несколько раз помещался в карцер. Правозащитники Белоруссии считают блогера политическим заключенным.



Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа.



Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". В базу сайта также вносятся представители Крыма и иностранцы, посещающие полуостров без согласования с украинской стороной.

