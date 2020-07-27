Кадыров рассказал, что ему говорят чеченцы о санкциях США

Жители Чеченской Республики считают себя включенными в санкционный список США. Об этом в эфире программы "Вести" рассказал глава региона Рамзан Кадыров.



"Те, кто меня видит, говорят мне: "Если ты и твоя семья в списке, то мы тоже в этом списке". Говорят, что чеченцев напугали, Кадырова, никогда в жизни нас невозможно напугать и заставить", — пояснил он.



По словам главы Чечни, власти США могут и дальше вводить против него любые ограничительные меры, если у них нет других дел.



В начале недели Госдепартамент внес Кадырова в список лиц, причастных к нарушению прав человека. Под санкции также попали супруга и дочери главы Чечни. В ответ Кадыров ввел санкции против госсекретаря США Майка Помпео и его семьи и отменил приглашение в гости.

