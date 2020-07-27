Карликовые свиньи более самостоятельны и упорны, чем собаки

Этологи из Венгрии сравнили поведение собак и карликовых свиней в нейтральной ситуации и при решении невыполнимой задачи.



В первом случае оба вида одинаково взаимодействовали с сидящими рядом людьми, зато в трудной ситуации собаки значительно чаще переводили взгляд на человека, а свиньи дольше пытались решить задачу.



Как пишет NPlus1.ru, авторы статьи, опубликованной в журнале Animal Cognition, не спешат делать выводы об упорстве и самостоятельности свиней — возможно, предложенная задача просто ближе к их естественному способу добывания пищи.



Домашние животные и даже некоторые дикие млекопитающие вступают в коммуникативные взаимоотношения с человеком. Самые "общительные" домашние животные — это, конечно, собаки: с раннего возраста они ищут взгляд хозяина, а при решении сложных задач посматривают на человека. Кошки и выращенные в неволе волки меньше ищут помощи человека и справляются с трудностями самостоятельно — возможно, дело в том, что первые не слишком социальны, а вторые вообще являются дикими животными.



Ученые из Венгрии под руководством Паулы Перес Фрага (Paula Pérez Fraga) из Будапештского университета решили проверить, будут ли другие социальные домашние животные при решении сложных задач вести себя так же, как собаки. Для сравнения выбрали карликовых свиней, которых содержат в качестве домашних питомцев, — эти животные столь же социальны, как и собаки.



Десяти семимесячным поросятам и 12 щенкам того же возраста, которые с двух месяцев жили с людьми, предлагали следующую задачу. Ученые помещали лакомства в прозрачный контейнер — в первой задаче его крышка легко сдвигалась, а во второй была плотно закрыта, так что животные не могли добраться до еды. Перед началом попытки в комнату заходили хозяин животного и экспериментатор и садились на равном расстоянии от контейнера. Движения питомцев регистрировали на камеру.



В целом свиньи быстрее собак справлялись с выполнимой частью задачи (сдвигали крышку контейнера и доставали лакомство; p = 0,034); все животные практически не смотрели на людей. В невыполнимой части эксперимента свиньи значительно меньше обращали внимание на людей, чем при знакомстве с пустым контейнером (p = 0,005), а также по сравнению с собаками — те чаще переводили взгляд с контейнера на человека (p < 0,001), раньше начинали смотреть на людей (p = 0,003) и делали это дольше (p = 0,038). Кроме того, свиньи дольше собак пытались открыть контейнер (p < 0,001).



Ученые также проанализировали вокализацию животных — поросята повизгивали чаще собак (p < 0,05), но вели себя тише при решении невыполнимой задачи, чем при знакомстве с пустым контейнером (p = 0,044).



Авторы утверждают, что их работа — первое исследование коммуникативных отношений свиней и человека и первое сравнение коммуникации собак и других домашних животных с человеком при решении невыполнимой задачи. Похоже, что в трудной ситуации собаки склонны искать помощи у человека, а свиньи более самостоятельны, хотя в нейтральной ситуации оба вида взаимодействуют с человеком одинаково. С другой стороны, поросята могли лучше справляться с задачей, поскольку она естествена для них — этим животным свойственно раскапывать землю рылом. Так что свиньи могли увлеченно пытаться открыть контейнер потому, что это похоже на их естественный способ добычи пищи, а не из-за упорства и самостоятельности.



Для рытья ям свиньи могут использовать не только собственное рыло, но и орудия. Исследователи зафиксировали, как висайские бородавчатые свиньи из зоопарка в Париже копали землю корой и палками, чтобы соорудить гнездо.

