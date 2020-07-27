Путин рассказал о планах усилить ВМФ гиперзвуковым оружием

Российский Военно-морской флот усилят гиперзвуковым оружием, не имеющим аналогов в мире, заявил президент Владимир Путин, выступая на главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.



Глава государства отметил, что военные корабли под Андреевским флагом, весь личный состав Военно-морского флота достойно выполняет самые сложные задачи.



"В таком безупречном служении, служении нашим людям, Отечеству нашему отражается уникальная морская душа каждого матроса и офицера. Мы гордимся им. Гордимся выдающимися ратными победами наших великих соотечественников", — сказал он.



При этом уровень оснащенности флота постоянно растет, подчеркнул глава государства.



"В составе современного Военно-морского флота России — корабли, оснащенные высокоточным оружием, стратегические подводные крейсеры и многоцелевые подводные лодки, новейшие самолеты и другие летательные аппараты, уникальные образцы вооружения и спецтехники", — перечислил Путин.



По его словам, в этом году в состав ВМФ примут 40 кораблей и судов разных классов.



"Уникальные преимущества и повышение боевых возможностей флота будут достигаться за счет широкого внедрения передовых цифровых технологий, не имеющих аналогов в мире гиперзвуковых ударных комплексов, беспилотных подводных аппаратов, за счет самых эффективных средств обороны", — сказал президент.



Он также выразил уверенность в том, что наследники моряков-победителей никогда не подведут Родину и будут верны заветам великого русского адмирала Павла Нахимова: "Мыслить прежде всего о славе России и родного флота".

