Главная соперница Лукашенко выступила за белорусизацию

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская опубликовала предвыборную программу, в которой выступила за белорусизацию. Документ доступен на официальном сайте главной соперницы президента Александра Лукашенко на предстоящих выборах.



Тихановская заявила о важности развития образования на белорусском языке. В качестве одной из задач она назвала учреждение национального университета с белорусским языком преподавания в качестве основного.



В образовании ставка будет сделана на выполнение страной дорожных карт Болонского процесса, а также признание качества дипломов белорусских вузов на международном рынке труда. В программе также указывается на необходимость выборности ректоров академическим сообществом вузов, создания независимых организаций студенческого самоуправления, отмены обязательной отработки по распределению, дискриминационных положений «закона об отсрочках».

