Мелочей не бывает: о сумках

Женщина всегда остается женщиной, а модный образ зависит от мелочей. Красивое платье, брюки, юбки и блузки – самостоятельные сами по себе, но по-настоящему ярко они смотрятся с «правильной» обувью и аксессуарами. Постоянный и самый верный спутник женщины – сумка.



Яркая фишка: сумка аксессуар, который делает образ по-настоящему трендовым

Сумки тот элемент ансамбля, который задает его стиль и передает энергетику образа. Достаточно вспомнить историю моды аксессуара, проанализировать, как и когда появлялись фасоны. Классика то, что делает look элегантным, а её вариации подтверждают ваш изысканный вкус.

2.55 стиль Шанель. Стеганая сумочка на золотистой цепочке Chic la franaise, возглавляющий тренды уже 6 десятилетий.

Сумка Келли королевский шик. Сдержанный минимализм, высококачественная кожа, лак, фактура рептилий.

Baguette яркие 90-е, эстетика бренда Fendi. Силуэт, подаренный миру Сильвией Вентурини-Фенди в 1997 году, безупречен.

Но есть варианты, которые оставались в тени, и при этом всегда были в моде. Знакомые всем формы в эко исполнении тренд, который себя не изживет. Straw Bag яркий дизайн уже только потому, что он фактурный, а цвета выдержаны в палитре, подаренной нам природой.

Комфортное лето Straw Beach Bag: из 60-х в новую моду

Straw Beach Bag вариант, который выступает синонимом лета. Соломенная сумка №1 в списке must-have. Аксессуар гармонично вписывается в ансамбли для офиса и для отдыха. Сумки из ротанга, бамбука, рафии или соломы красивое дополнение к льняному костюму, любимым джинсам, шортам и пляжным комплектам.

Можно спорить о чём угодно, но только не Straw Beach Bag. Этот вариант не имеет конкурентов. Простой шанс быть модной без огромных вложений купить плетеную сумку. Подберите оригинальный дизайн аксессуара, который будет актуален 24/7 много лет.

3 причины купить плетеную сумку:

Она радует глаз теплотой и уютом, ассоциируется с семейным праздником, отпуском и релаксом.

Она добавляет нотку романтики в любой образ, не обязательно в Pastorale и Provence.

Она безопасна. Натуральные материалы без красителей классный вариант для аллергиков.

Комфортное лето это означает, что мы приобретаем удобные вещи. Еще необходимо определиться, где их покупать. Online Shop Miraton магазин, который выполняет прихоти модниц. Миратон это комфортное обслуживание и приятная цена: скидка 30-50 % от стоимости брендовой вещи прекрасное предложение.