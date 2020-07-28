Польша надеется, что режим прекращения огня на Донбассе будет действовать

Польша надеется, что режим прекращения огня на Донбассе будет действовать, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, подчеркнув, что Варшава, как и ранее, будет поддерживать территориальную целостность и независимость Украины.



"Я передал господину министру (иностранных дел Украины Кулебе - ИФ), что Польша, как всегда, непременно будет поддерживать территориальную целостность и независимость Украины в границах, принятых международным законодательством, как в двусторонних, так и международных отношениях. Я выразил надежду, что последние договоренности о прекращении огня на линии столкновения, достигнутые во время встречи Трехсторонней контактной группы, будут придерживаться", - сказал он в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Варшаве в понедельник.



Чапутович добавил, что Польша подтвердила свою позицию, что конфликт должен быть решен мирным и дипломатическим путем. Кроме того, он отметил, что Польша с января будет председательствовать в ОБСЕ.



"Это решение о прекращении огня имеет очень важное значение. Мы надеемся, что его будут придерживаться", - пояснил он.

