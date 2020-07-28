Во Вьетнаме объявили о вспышке новой формы коронавируса

Во вьетнамском приморском городе Дананге и ближайших провинциях выявили вспышку нового типа коронавируса, сообщил портал правительства страны.



После этого власти начали эвакуировать 80 тысяч туристов, приехавших на отдых в Дананг, но не успевших до него добраться. Их перенаправили в другие курортные зоны.



Медики считают новый тип вируса более агрессивным, так как быстрее вызывает у больных переход к тяжелому состоянию.



Роспотребнадзор пообещал изучить информацию о распространении нового типа инфекции после публикации полногеномной последовательности вирусных штаммов.

