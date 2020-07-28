Закон о легализации игорного бизнеса передан на подпись Зеленскому

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал и направил на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр". Как сообщается на сайте парламента во вторник, 28 июля Разумков направил документ на подпись президенту Зеленскому.



Как сообщалось, 14 июля Верховная Рада поддержала законопроект №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".



За соответствующий законопроект №2285-д во втором чтении и в целом на заседании во вторник проголосовали 248 народных депутатов.



Закон устанавливает перечень видов деятельности в сфере азартных игр, которые разрешены в Украине. В частности, в него включены азартные игры в игорных заведениях казино и онлайн, букмекерская деятельность в букмекерских пунктах и через интернет, выпуск и проведение лотерей, игры в покер через интернет.

