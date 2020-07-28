В Украине лишь 6,5% больных гепатитом С знают о своем диагнозе - Минздрав

В Украине гепатитом С болеет почти 1,3 млн человек, но только 6,5% из них знают о своем диагнозе.



Об этом на брифинге 28 июля сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.



"По оценочным данным, почти 1 млн 300 тысяч человек в Украине инфицированы гепатитом С, а под контролем находятся 87 тыс. 269 человек. То есть 6,5% людей знают, что болеют вирусным гепатитом С", - сказал Степанов.



Он напомнил, что лечение от гепатита С можно получить за счет государства. Так, с 2019 года финансирование лечения гепатита С было увеличено в несколько раз. Если в прошлом году за средства госбюджета было закуплено лекарственных средств для лечения 9,6 тыс. человек с гепатитом С, то в 2020 году были заложены средства для лечения гепатита С у 49 700 человек.



Как сообщалось, 28 июля - Всемирный день борьбы с вирусными гепатитами. По данным ВОЗ, в мире о своем диагнозе знают только 9% людей, больных гепатитом В, и 20% людей, больных гепатитом С.

