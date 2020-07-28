Кличко пришел на заседание Киевсовета с травмированной ногой

Мэр Киева Виталий Кличко пришел на заседание Киевского городского совета с травмированной ногой - надорвал ахиллово сухожилие, сообщает пресс-служба городского головы.



"Рад видеть всех в добром здравии и хорошем настроении! Я сегодня видите как пришел ... Поэтому не зря всем говорю регулярно на брифингах: берегите себя! И не только от коронавируса. Минувшая суббота выдалась активной. Сначала поиграл с сыновьями в футбол. А потом поздно вечером гонял вандалов, которые расписывали стены в центре города. И старая спортивная травма напомнила о себе. Опять надорвал ахиллово сухожилие. Но ничего, мне не привыкать. Пока придется ходить не быстро. И, может, безответственные чиновники радуются, что временно волшебные пендели не будут долетать? Но теперь появилась новая опция для нерадивых – "накостылять", - цитирует Кличко пресс-служба во вторник.

