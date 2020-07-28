Зеленский ввел временный безвизовый режим для граждан Китая

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О временном введении безвизового режима для граждан Китайской Народной Республики, которые въезжают в Украину с туристической целью".



Как сообщает во вторник пресс-служба главы государства, указ № 295/2020 подписан "с целью развития дружеских отношений между Украиной и КНР", а также активизации двустороннего сотрудничества в сфере туризма.



Согласно документу, на период с 1 августа 2020г до 31 января 2021г вводится безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан КНР, въезжающих с туристической целью, если срок их пребывания в Украине не превышает 30 дней в течение 180 дней.



Кабинет министров Украины должен принять меры, вытекающие из настоящего указа.



Указ вступает в силу со дня его опубликования.

