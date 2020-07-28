Зеленский ввел временный безвизовый режим для граждан Китая

Зеленский ввел временный безвизовый режим для граждан Китая

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О временном введении безвизового режима для граждан Китайской Народной Республики, которые въезжают в Украину с туристической целью".

Как сообщает во вторник пресс-служба главы государства, указ № 295/2020 подписан "с целью развития дружеских отношений между Украиной и КНР", а также активизации двустороннего сотрудничества в сфере туризма.

Согласно документу, на период с 1 августа 2020г до 31 января 2021г вводится безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан КНР, въезжающих с туристической целью, если срок их пребывания в Украине не превышает 30 дней в течение 180 дней.

Кабинет министров Украины должен принять меры, вытекающие из настоящего указа.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.