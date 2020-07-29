Разумков посетит Луганскую, Донецкую и Харьковскую области

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков 29 и 30 июля осуществит рабочую поездку в Луганскую, Донецкую и Харьковскую области.



Как сообщает во вторник пресс-служба парламента, в Донецкой области Разумков посетит военную часть в городе Часив Яр и КПВВ «Майорское», где пообщается с представителями местных администраций, командованием ООС, военнослужащими и пограничниками.



В Луганской области спикер парламента ознакомится с работой 59-го военного мобильного госпиталя и пообщается с личным составом аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Луганской области. Он также посетит село Смолянинове, пострадавшего вследствие лесных пожаров, Кудряшивскую общеобразовательную школу и Луганский областной физкультурный центр «Олимп».



В Харьковской области Дмитрий Разумков ознакомится с работой предприятий «Хартрон» и «ФЭД» и побывает на государственных предприятиях «Харьковский завод специальных машин» и «Чугуевский авиационный ремонтный завод». Разумков также посетит Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого и примет участие в круглом столе по интеграции производства и науки для устойчивого развития экономики.

