Профсоюзы требуют уволить главу Гоструда Виталия Сажиенко

Конфедерация независимых профсоюзов Донецкой области обратилась к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и министру экономики Игорю Петрашко с требованием разорвать трудовой договор с исполняющим обязанности главы Государственной службы Украины по вопросам труда Виталием Сажиенко. Профсоюзы утверждают, что Сажиенко нарушил права профсоюзов в Донецкой области, назначив исполняющим обязанности руководителя управления Гоструда Анну Зуб, которую подозревают в коррупционных связях.

По информации КНП Донецкой области, Зуб провела ряд управленческих решений, прямо затрагивающих компетенцию профкомов, нарушив трудовое законодательство. В связи с тем, что эпизод с Анной Зуб в работе главы Гоструда Сажиенко является показательным, КНП Донецкой области требует у премьер-министра и министра экономики разорвать трудовой договор с нынешним и.о. главы Гоструда.