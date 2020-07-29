Возле метро "Арсенальная" создадут пешеходную зону - Кличко

У метро "Арсенальная" создадут пешеходную рекреационную зону. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.



"Сегодня город перегружен автомобилями. И закрыть какие-то улицы только для пешеходов - очень сложно для трафика. Но мы уже определились с несколькими такими зонами. Первой пешеходной зоной в центре города станет территория возле станции метро "Арсенальная". Это не будет мешать движению авто, потому что создана она будет не на дороге. Там обустроят рекреационную зону и впоследствии - установят фонтан", - рассказал Кличко.



По его словам, средства на этот проект будут привлечены не из бюджета города. К созданию этой зоны уже готовы присоединиться частные предприниматели, бизнес которых расположен рядом.



"В дальнейшем мы будем рассматривать возможность создания пешеходных зон в других районах столицы. И не только в центральных", - подчеркнул Кличко.

