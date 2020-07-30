NASA успешно запустила ракету с марсоходом

В четверг, 30 июля, состоялся успешный запуск тяжелой ракеты Atlas V 541 с марсоходом на борту. Запуск ракеты состоялся в рамках проекта Mars 2020 Rover Mission.



Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию американского космического агентства NASA.



Ракета, которая должна доставить на Марс планетоход Perseverance с управляемым дроном-разведчиком, стартовала с мыса Канаверал. Марсоход будет искать доказательства жизни на "красной планете" и будет собирать образцы грунта для отправки на Землю в 2031 году.



Ожидается, что планетоход прибудет на Марс, примерно - 18 февраля 2021 года. После высадки на планету, марсоход около 2 лет будет работать в районе кратера Джезеро.



Отметим, это уже третья миссия на Марс, которую запустили в этом году.

