Apple выпустит новые айфоны на несколько недель позже обычного

Компания Apple планирует выпустить новые модели iPhone на несколько недель позже, чем обычно. Об этом финансовый директор компании Лука Маэстри сообщил в ходе разговора с инвесторами, пишет Bloomberg.



«В прошлом году мы начали продавать новые айфоны в конце сентября. В этом году мы ожидаем, что поставки начнутся на несколько недель позже», — цитирует слова Маэстри The Verge.



Bloomberg пишет, что айфон, предположительно, появятся в продаже в октябре, а не в сентябре, как это было год назад. The Verge, в свою очередь, указывает, что пока непонятно, будут ли телефоны готовы к октябрю, но есть вероятность, что Apple представит новые айфоны на презентации в сентябре. Bloomberg ранее писал, что из-за эпидемии коронавируса презентацию могут сдвинуть на несколько недель.



В 2019 году презентация айфонов прошла 10 сентября, они поступили в продажу 20 сентября.



Осенью 2020 года, писал Bloomberg, Apple представит четыре новых айфона с поддержкой 5G. Два флагманских телефона с экраном без закруглений, как на пятом айфоне, получат по три камеры на задней панели и 3D лидар для развития приложений дополненной реальности. Младшие модели останутся с двумя камерами на задней панели.



В прошлом Apple уже откладывал начало продаж айфонов по разным причинам. Так, iPhone X представили в сентябре 2017 года, но из-за производственных проблем его продажи начались лишь в ноябре. iPhone XR, презентованный в сентябре 2018 года, из-за проблем с LCD-экранами появился в магазинах в октябре.

