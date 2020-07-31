Apple выпустит новые айфоны на несколько недель позже обычного

Apple выпустит новые айфоны на несколько недель позже обычного

Компания Apple планирует выпустить новые модели iPhone на несколько недель позже, чем обычно. Об этом финансовый директор компании Лука Маэстри сообщил в ходе разговора с инвесторами, пишет Bloomberg.

«В прошлом году мы начали продавать новые айфоны в конце сентября. В этом году мы ожидаем, что поставки начнутся на несколько недель позже», — цитирует слова Маэстри The Verge.

Bloomberg пишет, что айфон, предположительно, появятся в продаже в октябре, а не в сентябре, как это было год назад. The Verge, в свою очередь, указывает, что пока непонятно, будут ли телефоны готовы к октябрю, но есть вероятность, что Apple представит новые айфоны на презентации в сентябре. Bloomberg ранее писал, что из-за эпидемии коронавируса презентацию могут сдвинуть на несколько недель.

В 2019 году презентация айфонов прошла 10 сентября, они поступили в продажу 20 сентября.

Осенью 2020 года, писал Bloomberg, Apple представит четыре новых айфона с поддержкой 5G. Два флагманских телефона с экраном без закруглений, как на пятом айфоне, получат по три камеры на задней панели и 3D лидар для развития приложений дополненной реальности. Младшие модели останутся с двумя камерами на задней панели.

В прошлом Apple уже откладывал начало продаж айфонов по разным причинам. Так, iPhone X представили в сентябре 2017 года, но из-за производственных проблем его продажи начались лишь в ноябре. iPhone XR, презентованный в сентябре 2018 года, из-за проблем с LCD-экранами появился в магазинах в октябре.