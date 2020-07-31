Иран включился в переговоры по сбитому самолету МАУ - Кулеба

Иран включился в переговорный процесс по установлению всех обстоятельств, при которых 8 января был сбит самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", привлечения всех виновных к ответственности и выплаты всех необходимых компенсаций, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба



"Можно определить три основных результата вчерашних переговоров. Результат номер один - Иран включился в переговорный процесс по установлению всех обстоятельств трагедии, привлечения всех виновных к ответственности и выплаты всех необходимых компенсаций. Процесс начат", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге в пятницу.



Вторым результатом, по словам главы украинского внешнеполитического ведомства, является то, что Иран согласился выполнить все свои обязательства по международным конвенциям в сфере авиации, участником которых он есть. Министр отметил, что надеется, что иранская сторона будет придерживаться этих позиций на протяжении всех раундов переговоров.



"Третий результат: мы договорились с иранской стороной о том, как структурировать дальнейший процесс переговоров. Он будет происходить на нескольких уровнях. Будут говорить следователи, технические эксперты, юристы для того, чтобы определить максимально все обстоятельства и все юридические и технические нюансы этой ситуации, и на основе этой информации можно будет подсчитывать уже суммы компенсаций", - пояснил Кулеба.



Кулеба добавил, что переговоры завершились в четверг поздно ночью и продолжались 11 часов.



"В целом, они прошли в конструктивном духе. Мы отмечаем ту настроенность на решение проблем, с которой прибыла иранская делегация. Есть согласие и понимание того, что необходимо максимально прозрачное и непредвзятое техническое расследование со стороны Ирана. Делегации вчера прошлись по всему спектру вопросов и обсудили все максимально в деталях", - сказал он.



Также он подчеркнул, что Украина настроена на конструктивное взаимодействие с иранской стороной, если с ее стороны будет такое же отношение. "Если мы увидим, что процесс идет не туда, искусственно затягивается, мы готовы к альтернативным сценариям. Заверяю, что мы приложим все усилия и готовы к тому, чтобы любым путем обеспечить справедливость и возмещение всех убытков и выплату компенсаций. Но прежде всего приоритетным для нас является переговорный трек с Ираном", - объяснил Кулеба.



Также, по словам Кулебы, в пятницу он встретился с заместителем министра иностранных дел Ирана, который возглавляет иранскую делегацию на переговорах, и они договорились вести переговоры таким образом, чтобы добиться результата, который удовлетворит все стороны и установит справедливость.



Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту "Тегеран-Киев", был сбит в районе международного аэропорта им.Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании. Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.



Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

