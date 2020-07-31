Депутат от «Слуги народа» Андрей Стрихарский обвинил Игоря Шайхета в клевете

Игорь Шайхет, брат руководителя ГУ НП Николаевской области Сергея Шайхета

В четверг, 30 июля, во многих СМИ и Телеграм-каналах опубликовали видео, датированное 26 июля, о том, как народный депутат от «Слуги народа» Андрей Стрихарский устроил драку в ресторане. Как говорится в описании к видео, нардеп сначала напал на женщину, а затем его охрана избила мужчину.

Изданию «Страна.юа» удалось получить комментарий у самого нардепа.

«Это моя законная жена. Я ее застал с этим чуваком, который, видимо, давно с ней имеет отношения. Пообщался с ним и с ней. Я взял ее за руку отвести за соседний столик поговорить, чтобы она объяснила. Он вскочил и завязалась у него драка с другим, левым, чуваком. Я их даже разнимал. Я не знаю, чего он хотел. Ну, любовники они, жену мою хотел. А потом начали вбрасывать такое говно. Я знаю, что это все неправда. Какие наркотики, о чем вы говорите? Я всю жизнь спортом занимаюсь. Инстаграм посмотрите. Чисто заказуха. Вы же понимаете, что чувства ещё есть, но после этой ситуации, точно ничего нет», - сказал «Стране» Стрихарский.

Как пишет «Обозреватель», любовником жены народного депутата от «Слуги народа» Андрея Стрихарского является брат руководителя ГУ НП Николаевской области Сергея Шайхета – Игорь Шайхет.

«Брат Сергея Шайхета, главы Николаевского УВД области, Игорь Шайхет замутил роман с женой Андрея Стрихарского, депутата от «Слуги народа». Казалось бы, обычная история. Любовный треугольник. Но каким-то образом в этой Санта Барбаре приняло участие все руководство нашей страны. Взял ситуацию «под личный контроль» от имени Антона Геращенко. На данный момент все стороны довольны. Жена нашла себе нового мужа», – сказано в сообщении.